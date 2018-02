Gabeira será sabatinado nesta terça pelo Grupo Estado

O candidato do PV à prefeitura do Rio, Fernando Gabeira, será sabatinado nesta terça-feira, das 11 às 13 horas, na sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI). O evento faz parte da série promovida pelo Grupo Estado com candidatos a prefeito no Rio e em São Paulo, com transmissão ao vivo pela TV Estadão. Veja também: As regras para as eleições municipais Tire suas dúvidas sobre as eleições de outubro Marcelo Crivella (PRB), Alessandro Molon (PT) e Eduardo Paes (PMDB) já participaram do evento. Na quarta-feira, a candidata do DEM à Prefeitura carioca, Solange Amaral, vai expor seus planos. Na quinta e sexta-feira, participarão Chico Alencar (PSOL) e Jandira Feghali (PC do B). Em São Paulo, de 1º a 5 de setembro, serão sabatinados, no auditório do Grupo Estado, Marta Suplicy (PT), Geraldo Alckmin (PSDB), Gilberto Kassab (DEM), Paulo Maluf (PP) e Soninha Francine (PPS). O evento acaba dia 8, com Ivan Valente (PSOL). O horário é o mesmo do Rio, das 11 às 13 horas.