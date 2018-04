Gabeira reclama da imprensa ao reconhecer derrota O candidato da Frente Carioca (PV-PSDB-PPS) à prefeitura do Rio, Fernando Gabeira, reconheceu a derrota pouco depois das 19h15 de hoje, em entrevista coletiva. Apesar de sereno, reclamou da imprensa, mais uma vez acusando repórteres de "roubar" uma frase que dissera ao celular na qual dizia que a vereadora Lucinha (PSDB) tinha o que chamou de "visão suburbana". A afirmação foi largamente usada por apoiadores do prefeito eleito, Eduardo Paes (PMDB), para acusá-lo de preconceito contra o subúrbio. O candidato verde também afirmou não saber se a antecipação para amanhã, pelo governador Sérgio Cabral Filho (PMDB), do feriado do Dia do Funcionalismo, teria estimulado a abstenção. Gabeira prometeu, contudo, manter a mobilização de seus seguidores, para enfrentar a possível epidemia de dengue, sinalizando uma possível candidatura futura. "Não posso acreditar na imagem de balde de água fria", disse ele, ao falar da derrota. "Foi um momento em que a sociedade mostrou a sua potencialidade. Podemos continuar trabalhando, independentemente de uma campanha política." Gabeira afirmou que não pensa em ser candidato novamente, mas deixou aberta a possibilidade de voltar a concorrer. "Penso na vida", declarou. "Só que, em certos momentos da vida, ela me empurra para uma candidatura."