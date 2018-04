Gabeira recebe apoio de Niemeyer para 2º turno no Rio O candidato do PV à prefeitura do Rio de Janeiro, Fernando Gabeira, recebeu hoje o apoio do arquiteto Oscar Niemeyer, para a disputa no segundo turno. Além de ser elogiado pelo histórico militante comunista, que completou cem anos em dezembro passado, Gabeira ouviu também elogios ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de quem o candidato é adversário político. "Acho Gabeira tão mais coerente, tão mais sensível aos problemas dos brasileiros. Facilmente ganhará a eleição. É uma figura importante, com passado de luta. Um grande brasileiro", disse Niemeyer. No primeiro turno, Niemeyer pediu votos para a candidata do PCdoB, Jandira Feghali, da coligação "Mudança pra Valer" (PTN-PCdoB-PHS-PSB). Agora, ele estará no programa de TV de Gabeira. O arquiteto afirmou não ver problemas no fato de o deputado concorrer em aliança com o PSDB, partido de oposição ao governo Lula. "Ele fez muito bem. Se aliou aos partidos, procurou o caminho certo, necessário para levar esse país para frente nesse período tão difícil. Difícil, mas otimista." Assim que teve uma oportunidade, Niemeyer falou bem do presidente. "O caminho do Lula, do momento que estamos vivendo, merece o entusiasmo, apesar da situação internacional tão difícil. Gabeira vai ser muito importante para o nosso país." A visita a Niemeyer foi mais um passo de Gabeira na estratégia de anunciar o apoio de personalidades em vez de partidos políticos, em contraposição ao adversário Eduardo Paes (PMDB), da coligação "Unidos pelo Rio" (PMDB-PP-PSL-PTB), que já formalizou aliança com o PT, o PSB, o PSC e PCdoB e negocia com o PRB do terceiro colocado no primeiro turno, senador Marcelo Crivella.