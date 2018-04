Gabeira ironiza apoio de Crivella a Paes

O candidato da frente carioca à prefeitura do Rio de Janeiro Fernando Gabeira (PV) reagiu nesta quarta-feira,15, ao anúncio feito ontem do apoio do ex-candidato do PRB, senador Marcelo Crivella, ao seu concorrente pelo PMDB, ex-deputado Eduardo Paes. "Vamos vencer a máquina estadual, a máquina federal e a universal, que se juntou", disse Gabeira em visita à Associação Comercial dos Produtores e Usuários da Ceasa e Grande Rio (Acegri) no bairro de Irajá, zona norte da cidade. Veja Também: Ibope aponta Gabeira e Paes em empate técnico no Rio Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País Ele afirmou que a pesquisa Ibope divulgada nesta quarta-feira, que o aponta com 42% das intenções de voto, contra 39% para Paes, "não muda nada" sua campanha. "Estou sempre à frente das pesquisas", afirmou Gabeira, bem-humorado. O candidato propôs à associação aceitar o abatimento de despesas de responsabilidade do município do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) recolhido pelos comerciantes da Ceasa, um grande entreposto de hortifrutigranjeiros, pertencente ao Estado. Mas condicionou o benefício à venda, a preço de custo, de alimentos para comunidades pobres localizadas nas proximidades.