Gabeira e Paes seguem empatados na disputa do Rio, diz Ibope

Os candidatos Fernando Gabeira, do PV, e Eduardo Paes, do PMDB, mantêm empate técnico na disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro, segundo pesquisa Ibope do segundo turno, encomendada pelo Estado e pela TV Globo e divulgada neste sábado, 25, véspera da eleição. Veja também: Lacerda e Quintão aparecem tecnicamente empatados em BH Kassab chega ao dia da eleição 19 pontos à frente de Marta Especial: Perfil dos candidatos do Rio 'Eu prometo' traz as promessas de Gabeira e Paes Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País Paes oscilou dois pontos em relação à última sondagem, passando de 43% para 45% das intenções de voto. Gabeira também oscilou, mas um ponto apenas, de 43% para 44%. A margem de erro é de dois pontos. Na computação dos votos válidos - que não inclui os eleitores que pretendem votar em branco ou anular -, a pesquisa Ibope apurou 51% para Paes e 49% para Gabeira. Brancos e nulos somaram 6% e os que não sabem ou não responderam, 5%. Foram entrevistados 2.002 eleitores entre os dias 24 e 25 de outubro. A pesquisa foi registrada na 228ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro sob o número 550/08.