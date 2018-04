Gabeira e Crivella empatam em 2º lugar, diz boca-de-urna

A pesquisa Ibope de boca-de-urna, divulgada neste domingo, 5, aponta que os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro Fernando Gabeira (PV) e Marcelo Crivella (PRB) disputam vaga para ir ao segundo turno com o líder Eduardo Paes (PMDB). Paes obteve 33% dos votos válidos; Gabeira ficou com 23% e Crivella apareceu com 20% dos votos válidos. A pesquisa, feita a pedido da TV Globo, tem margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e foi registrada no TRE. Veja Também: Especial: Perfil dos candidatos Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Ibope: Veja números das últimas pesquisas Paes, líder das pesquisas eleitorais, acompanhou pela TV do porteiro do prédio onde mora o governador Sérgio Cabral (PMDB), no Leblon (zona sul), a divulgação da pesquisa boca-de-urna do Ibope. O candidato do PMDB afirmou que só vai comentar a estratégia de apoios para o segundo turno quando sair o resultado oficial. Enquanto aguardava a divulgação da pesquisa na TV, populares passaram pela rua do governador cantando o jingle de Gabeira, que tem maior popularidade na zona sul. "Gabeira é o homem", comentou Paes ao ver a manifestação, indicando que espera mesmo enfrentar o verde no segundo turno. Ao ver o resultado da pesquisa em Belo Horizonte que indica a possibilidade de segundo turno, Paes fez outro comentário: "O Aécio (Neves) não vai vir para o Rio não", disse, demonstrando preocupação com a participação do governador mineiro, amigo do governador, na eleição do Rio. O PSDB indicou o candidato a vice na chapa de Gabeira. Paes disse que está otimista em relação aos resultados da apuração. "Hoje foi um dia de muita alegria, a população do Rio entendeu os objetivos da nossa campanha", afirmou. Ele está na casa do governador, seu padrinho político, e deve seguir logo mais para o comitê de campanha no Recreio dos Bandeirantes (zona oeste), onde vai acompanhar a apuração e dar uma entrevista coletiva. O candidato elogiou a organização das eleições pela Justiça Eleitoral e pediu que as tropas federais permaneçam na cidade para a segurança da campanha no segundo turno. Paes foi deputado do PSDB e um duro adversário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje é aliado. Fernando Gabeira, deputado federal que concorre pelo PV, esteve duas vezes no PT. Passou para a oposição e tem marcado sua atuação parlamentar com cobranças de ética e transparência do governo. Marcelo Crivella, do PRB, entrou para a política depois de passar dez anos em trabalhos de evangelização na África, elegeu-se senador e diz com orgulho que sempre esteve ao lado de Lula, até nos momentos mais difíceis do escândalo do mensalão. Matéria ampliada às 18h12