Gabeira diz que 'povo encontrou seu candidato'

No sétimo debate deste segundo turno no Rio, o candidato do PV, Fernando Gabeira, chamou atenção para os ataques que tem sofrido de simpatizantes da candidatura de Eduardo Paes, do PMDB. "Quando o povo encontra um líder que quer conduzi-lo, boatos, intrigas, golpes baixos, campanha suja, nada vai dissolvê-lo. O povo encontrou seu candidato", afirmou Gabeira nas considerações finais do debate promovido pelo ''Jornal do Brasil''. Eduardo Paes procurou se diferenciar do adversário apresentando-se como um candidato humilde. "Não me arvoro em falar em nome do povo. Caminho com muita humildade aguardando o resultado das urnas e com o pé no chão até domingo", declarou o candidato do PMDB, ao se despedir da platéia. Em relação às pesquisas divulgadas ontem, tanto Paes quanto Gabeira disseram estar tranqüilos e prometeram uma campanha intensa até o dia da eleição. O candidato do PMDB disse que vai buscar o eleitor indeciso e Gabeira prometeu uma grande mobilização nas ruas no próximo sábado.