Gabeira diz que não se deve permitir crescimento de favelas

O convidado desta terça-feira, 26, da série de sabatinas do Grupo Estado com candidatos a prefeito do Rio, Fernando Gabeira (PV), entende que não se deve permitir o crescimento das favelas. Ele defende, por exemplo, um trabalho de conscientização da população para que não haja ocupação irregular e que sejam seguidos "ecolimites", como monitoramento por satélite "via Google" (referindo-se a serviço gratuito pela Internet). "Eu considero isso humanismo porque pessoas em favelas estão construindo bomba de efeito retardado", disse. "No meu entender, o populismo carioca que fortaleceu o crescimento das favelas com o argumento que as pessoas têm o direito de morar não importa onde é um falso humanismo", disse. O vídeo do debate pode ser visto na TV Estadão (clique aqui). Para coibir os "flanelinhas", pessoas que oferecem seus serviços para olhar os carros estacionados informalmente, Gabeira defendeu que onde existir lugar de estacionamento público, que isso seja feito por empresas licitadas pela Prefeitura. Outras sabatinas O evento faz parte da série promovida pelo Grupo Estado com candidatos a prefeito no Rio e em São Paulo, com transmissão ao vivo pela TV Estadão. Marcelo Crivella (PRB), Alessandro Molon (PT) e Eduardo Paes (PMDB) já participaram da sabatina. Na quarta-feira, a candidata do DEM à Prefeitura do Rio, Solange Amaral, vai expor seus planos. Na quinta e sexta-feira, participarão Chico Alencar (PSOL) e Jandira Feghali (PC do B). Em São Paulo, de 1º a 5 de setembro, serão sabatinados, no auditório do Grupo Estado, Marta Suplicy (PT), Geraldo Alckmin (PSDB), Gilberto Kassab (DEM), Paulo Maluf (PP) e Soninha Francine (PPS). O evento acaba dia 8, com Ivan Valente (PSOL). O horário é o mesmo do Rio, das 11 às 13 horas. Informações e inscrições no http://www.estadao.com.br/sabatinas/home.htm