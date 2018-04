O candidato pemedebista à prefeitura Rubens Furlan registra 68,98% dos votos na cidade de Barueri, com mais de 99% dos votos apurados. O segundo colocado, Dr. Jacques, do PDT, aparece com 28,96%. Isso faz com que Furlan seja reeleito com uma ampla vantagem. Em terceiro lugar, está o tucano Dr. Frederico Carvalheira, com 1,89%. Brancos, nulos e abstenções somam mais de 20 mil votos. A cidade tem 95.219 eleitores.