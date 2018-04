Funcionários de SP terão novo regime de aposentadoria

As mudanças - que atingirão apenas quem for contratado após o governador Geraldo Alckmin sancionar o projeto - estabelecem o teto de R$ 3.690,74 (o mesmo do INSS) para as aposentadorias pagas pelo Estado. Os funcionários que receberem acima do teto e quiserem se aposentar com o salário integral deverão contribuir com o sistema de previdência complementar.

A diferença entre as propostas estadual e federal está no tamanho da participação dos governos nos fundos de aposentadoria: no caso do governo paulista, a contribuição chegará, no máximo, a 7,5% do salário do funcionário. Já o governo Dilma Rousseff indica que pode aceitar um porcentual maior: de até 8,5%. / LUCAS DE ABREU MAIA