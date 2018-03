Por que o sr. rejeita o perdão?

Porque não tenho nenhuma culpa de nada. Me condenaram porque não revelei os nomes dos jornalistas que fizeram o artigo nem a fonte da informação. A Constituição me dá esse direito. Quando faltavam dez dias para caducar a ação, porque se completariam dois anos, veio uma decisão.

O sr. pode recorrer?

Recorri, mas me negaram porque o senhor Delgado me perdoou. O processo está parado, simplesmente o paralisaram. É a manipulação da Justiça que existe no Equador.

Acredita que o governo vai aprovar a Lei de Comunicação?

Lamentavelmente a lei vai ser aprovada. O presidente vai impor a lei que ele quiser. / L.N.L.