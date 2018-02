Freire diz que nome de Aécio na propaganda do PPS foi 'desonestidade do PSDB'

Atualizada às 17h05

SÃO PAULO - Candidato à reeleição pelo PPS, o deputado federal Roberto Freire, presidente nacional da sigla, foi surpreendido ao ser informado pela reportagem do Estado que a primeira propaganda dos postulantes do seu partido para a Câmara veio acompanhada com uma inscrição com o nome do candidato à Presidência do PSDB, Aécio Neves. A legenda de Freire está coligada com o PSDB na disputa pelo governo paulista, mas está na chapa encabeçada pelo PSB, partido de Eduardo Campos, na disputa nacional. "Isso foi uma desonestidade do PSDB. Vamos exigir que mudem", afirmou Freire.

Também candidata pela legenda, Soninha Francine diz que a edição e finalização do programa eram atribuições da coligação, que é encabeçada pelos tucanos. "Não temos responsabilidade pelo envio e edição. Nós apoiávamos o Eduardo Campos e agora, a Marina", diz.

Procurada, a assessoria de imprensa do PSB afirmou que houve um erro de edição no material. A produtora contratada informou que o erro estará corrigido nos programas da noite.