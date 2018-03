Franklin Martins diz que setor hoje é 'terra de ninguém' Com a ausência do ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, que comanda a revisão do projeto do marco regulatório para o setor, restou ao ex-ministro Franklin Martins o papel de apresentar os temas do anteprojeto elaborado por ele no fim de 2010. Chefe da Secretaria de Comunicação Social no segundo mandato de Lula, Franklin declarou que a proposta não significa censura ou controle de conteúdo e afirmou que a regulamentação é necessária para disciplinar a atuação de rádios e canais de TV, que são concessões públicas. "O que existe hoje é uma terra de ninguém. É uma lei da selva, em que cada um faz o que quer", comparou. "A legislação proíbe que se venda horário de TV para igrejas ou shoppings eletrônicos e que parlamentar tenha canal de TV. Mas como não existe órgão regulador, isso acontece e vai ficando."