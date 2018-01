Forma de publicar dados contraria Lei de Acesso A divulgação por parte do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) das verbas eventuais recebidas por seus servidores - além do salário propriamente dito - é um avanço em relação à transparência, mas está em desacordo com o princípio dos "dados abertos", um dos itens principais da modernização da administração pública. A corte publicou os dados em um formato dito "fechado": o JPEG, usado em fotografias digitais.