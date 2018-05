Forças Federais trabalharão em eleições de 118 cidades

Já são 118 os municípios que contarão com o apoio das Forças Federais para garantir a segurança durante as eleições de 2008. Até agora o Tribunal Superior Eleitoral aprovou o envio de forças para 82 municípios do Pará, 32 do Amazonas, dois municípios do Tocantins e dois de Alagoas. Os Estados que pediram o envio de Força Federal para as eleições são Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins, além do caso específico do Rio de Janeiro. Veja Também: Conheça os candidatos a prefeito no Rio Especial tira dúvidas do eleitor sobre as eleições Veja as regras para as eleições municipais O TSE aprovou em sessão administrativa o envio de força federal para mais quatro municípios, sendo três deles no Estado do Amazonas (Maués, Tefé e Atalaia do Norte) e um em Alagoas (Delmiro Gouveia). O TSE recebeu requisições dos Tribunais Regionais Eleitorais de 12 Estados para o envio para garantir a segurança pública em 260 municípios durante as eleições 2008. Os pedidos foram encaminhados pelos TREs dos Estados diretamente ao TSE. Do total de requisições, o TSE já aprovou o envio para 118 municípios. Além desses pedidos, o TSE também solicitou à Presidência da República a utilização de força federal na capital fluminense. No Rio de Janeiro, caso excepcional em que o trabalho das forças federais não se restringe ao dia das eleições, as áreas afetadas por milícias e pelo tráfico de drogas já estão recebendo a atuação dos militares na região metropolitana do Rio de Janeiro.