Força de novas siglas dura só até o prazo limite para filiações

O motivo é que, para ter algum lugar ao sol no complexo sistema partidário brasileiro, um partido precisa de ao menos três pré-requisitos: lideranças políticas, bases social e regional significativas e expectativa de poder. Os dois novos partidos não têm nada disso.

Toda a movimentação em torno deles decorre apenas de uma brecha legal que, se hoje lhes é favorável para atrair pré-candidatos, no futuro pode ser igualmente desfavorável para que essas mesmas pessoas deixem os partidos. Ganham e perdem peso ao sabor das circunstâncias.

Além disso, as futuras legendas nascem como satélites de outros partidos, tropa de apoio da oposição, no caso do Solidariedade, ou do governo, como PROS. Basta ver o que ocorreu com o último que, sob circunstâncias semelhantes, aventurou-se neste meio. Foi o Partido Ecológico Nacional (PEN), criado em 2012. Tem hoje apenas dois deputados. Um deles de saída para o novo Solidariedade.