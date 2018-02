Foragido pretende contratar advogado no país europeu

Segundo amigos, Pizzolato só pretende aparecer publicamente no país europeu depois que tiver resolvido essa questão. Na avaliação desse grupo de amigos que o assessora no Brasil, isso pode demorar até quinze dias.

Esses amigos começaram a conversar com parlamentares do PT para examinar se a sigla poderia entrar com ação na Itália ou participar dela de alguma forma. O objetivo é atingir o que eles consideram o principal pilar da Ação Penal 470 do STF: o suposto desvio de dinheiro público da Visanet. Pizzolato sustenta que não houve desvio e os recursos não eram do Estado, o que inviabilizaria a acusação de peculato (desvio de verba oficial por funcionário público). / WILSON TOSTA