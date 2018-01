Fora da capital paulista, acordos estão avançados

Em Salvador o PSD deve compor a chapa encabeçada pelo deputado Nelson Pellegrino (PT), e em Aracaju deverá apoiar um dos dois petistas que postulam a candidatura: a deputa estadual Ana Lúcia e o secretário municipal de Saúde, Sílvio Santos. Caso não haja acordo, a tendência é que ocorram prévias. Os dois partidos também conversam sobre acordos em Campo Grande (MS), Fortaleza (CE), São Luís (MA) e Recife (PE). Há ainda diálogo por composições em cidades como Feira de Santana (BA), Juazeiro do Norte (CE) e Petrolina (PE).

No ABC paulista, já estão encaminhados acordos em São Bernardo do Campo e Santo André, cidades onde o PSD vai apoiar o candidato petista. Os partidos também negociam parcerias nas cidades de Mauá e Ribeirão Pires. PT e PSD costuram ainda alianças em várias cidades do interior do Estado de São Paulo.