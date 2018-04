Fogaça lidera apuração em Porto Alegre com 62,53% O prefeito de Porto Alegre e candidato à reeleição, José Fogaça (PMDB), liderava a apuração às 17h47, com 62,53% (87.452) dos votos válidos, contra 37,47% (52.396) da candidata Maria do Rosário (PT). Até esse horário, haviam sido totalizadas 17,55% dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).