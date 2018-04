Fogaça derrota PT e é reeleito prefeito de Porto Alegre O prefeito de Porto Alegre, José Fogaça (PMDB), foi reeleito prefeito da capital gaúcha, derrotando, pela segunda vez consecutiva, um candidato do PT, desta vez representado pela deputada Maria do Rosário. Fogaça tinha 58,78% (414.018) dos votos válidos às 18h57, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e não havia mais possibilidade de mudança no quadro. Rosário obteve até este horário 41,22% (290.392 votos). Fogaça é o primeiro prefeito reeleito da história de Porto Alegre e também o primeiro do PMDB - no primeiro mandato ele havia sido eleito pelo PPS.