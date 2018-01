Fim de isenção para igrejas recebe mais votos na internet

O tema mais comentado é potencialmente sensível para a ex-ministra do Meio Ambiente, que pertence à Assembleia de Deus.

"A participação foi muito positiva e nos ajudou a identificar quais são os temas que têm maior demanda da sociedade", disse o coordenador executivo da Rede, Bazileu Margarido.

Para o professor de Comunicação da Universidade Federal do Ceará e especialista em participação digital nas eleições, Jamil Marques, contudo, a participação foi baixa do ponto de vista numérico. "A maioria dos usuários ainda acredita que sua contribuição não será levada em conta", avalia.

As sugestões, agora, estão sendo discutidas por um grupo formado por três membros da Rede e três do PSB, e poderão ser incorporadas no futuro programa de governo da aliança. No próximo dia 4, deverá ser lançado um documento com as principais diretrizes que vão nortear o programa.

Em 2010, José Serra criou uma plataforma semelhante, a primeira do tipo no País - que ficou aberta de junho a outubro daquele ano e obteve 27.450 cadastrados. Alguns dos temas em debate chegaram a ter 1.622 contribuições, próximo do total de toda a página do PSB-Rede.