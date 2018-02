Fim da impunidade é vital para coibir crimes contra mídia

Promovido pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), o congresso continua hoje e amanhã. Ontem, participaram profissionais como o inglês Rodney Pinder, do International News Safety Institute (Insi), e o americano Frank Smyth, da Global Journalist Security. A abertura, mediada pelo presidente da Abraji, Marcelo Moreira (TV Globo), teve participação da repórter do Estado Adriana Carranca, que relatou suas quatro viagens ao Afeganistão e coberturas no Irã e no Oriente Médio.