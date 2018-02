Filiação da juíza Eliana Calmon terá ato em Salvador A ex-ministra Marina Silva e o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, dividirão o palanque em um grande ato em Salvador para anunciar a filiação da ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Eliana Calmon ao PSB. No evento, marcado para 19 de dezembro, a magistrada será anunciada como candidata ao Senado pela Bahia na chapa da senadora Lídice da Mata, que disputará o governo. Eliana Calmon ganhou notoriedade quando era corregedora do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e declarou haver "bandidos de toga" entre os magistrados. A filiação ao PSB será um dia após a juíza se aposentar.