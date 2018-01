Filho de Maluf não consegue indenização O juiz Danilo Mansano Barioni negou, em sentença publicada anteontem, o pedido de indenização feito por Flávio Maluf, filho do ex-prefeito Paulo Maluf, contra a ex-primeira-dama Nicéa Teixeira de Carvalho, que foi casada com o ex-prefeito Celso Pitta. O magistrado julgou a ação por danos morais improcedente e condenou Flávio ao pagamento dos custos do processo, fixados em R$ 5 mil pela Justiça. Ainda cabe recurso.