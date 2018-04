Filho de Eduardo Campos diz que não há veto do PSB-PE a Joaquim Barbosa

RECIFE - Não há veto, de forma alguma, do PSB de Pernambuco à candidatura de Joaquim Barbosa à Presidência da República. A afirmação é de João Campos, filho do ex-governador Eduardo Campos, presidenciável do PSB nas eleições gerais de 2014, morto em um acidente aéreo durante a campanha daquele ano.

João, que participa do 17° Fórum Empresarial do Lide (Grupo de Líderes Empresariais) e é pré-candidato a deputado federal por Pernambuco nas eleições de outubro deste ano, disse, porém, que uma eventual candidatura de Barbosa deve estar afinada com o programa de centro-esquerda do PSB.

"Conversamos com diversas frentes de esquerda. Qualquer aliança nacional deve ser alinhada com as diretrizes que defendemos. Se ele (Barbosa) se enquadrar nisso, o PSB pode apoiá-lo".

++ Página de Lula publica foto com vencedora de reality show que gritou 'Lula livre'

João Campos integra a direção do PSB pernambucano e foi chefe de gabinete do governador Paulo Câmara (PSB), que vai disputar a reeleição.

Além da falar sobre Joaquim Barbosa, João Campos elogiou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela Operação Lava Jato, que está na carceragem da Polícia Federal, em Curitiba, e criticou o que classifica de "seletividade da Justiça".

++ Fachin arquiva investigação contra deputados do PP

"O povo do Nordeste reconhece o presidente Lula por tudo que ele fez. Como brasileiro, como jovem, espero que a Justiça não seja seletiva", disse, pontuando que "a Justiça não pode ser célere só com alguns".