Filha foi segredo durante 13 anos

Ao receber alta do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, o ex-presidente do PT José Genoino seguiu ontem para a casa da filha Mariana de Lima, fruto de uma relação extraconjugal. Ela só foi apresentada à esposa Rioco e aos outros filhos dele, Miruna e Ronan, quando tinha 13 anos. "Eu tinha muito medo da reação deles", relatou o deputado à jornalista Denise Paraná no livro Entre o Sonho e o Poder.

Mariana, assim como os irmãos, tem na foto do perfil do Facebook a imagem do pai de punho cerrado, gesto que ele fez ao se entregar à Polícia Federal em São Paulo.

Genoino diz no livro que sempre cumpriu com as obrigações de pai, mesmo quando a família ainda não sabia da filha fora do casamento. "Quando decidi apresentá-la, é claro que todos sentiram o choque, mas ao mesmo tempo foram muito corretos em compreender a questão", relatou. Depois do início difícil, o deputado diz que a relação entre os irmãos é "ótima" e que Rioco e Mariana se dão muito bem. / M.R.A.