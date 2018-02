Filha de Chico Mendes diz que discurso de Marina é 'muito radical'

A filha mais velha de Chico Mendes, Ângela Mendes, não adotou a campanha de Marina Silva para presidente. Ao contrário. "Marina tem o discurso preservacionista muito radical", disparou Mendes. "Sou também pela preservação, mas não podemos negar que o agronegócio é um componente importante do nosso PIB".

Na conversa por telefone com a filha do líder seringueiro da Amazônia mais conhecido no mundo, percebe-se um certo cuidado na formulação das frases. "Gosto muito da Marina, respeito muito ela (sic)", apressou-se em dizer.

Mas, quando o raciocínio vai fluindo, as críticas vão se revelando. "Dentro da retórica da Marina, quais critérios ela vai utilizar para fazer um 'governo dos melhores'?", perguntou Mendes.

Outra dúvida da filha do ex-líder seringueiro transita por um tema delicado. "Ela é protestante e como é que ela vai governar para um país tão plural se essa questão carrega tantos dogmas. Ela hoje está atendendo ao que pensa uma população insatisfeita".

Em uma rede social, Ângela Mendes se posiciona também de forma enfática. "Marina, para mim, é um enorme ponto de interrogação", escreveu. "Pra começar: desistiu do PT (utopia do passado) quando poderia ter resistido".

Ângela Mendes hoje é assessora parlamentar do senador petista Aníbal Diniz (PT/AC). Na rede social, expõe o apoio à sua candidata de preferência.