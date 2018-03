Filha de Carreiro assessora tribunal Autor de decisão que censurou o Estado em 2009, o presidente do Tribunal de Justiça do DF, Dácio Vieira, emprega em seu gabinete Juliana de Ávila Carreiro, filha do ministro do TCU Raimundo Carreiro. Ela foi nomeada para cargo em comissão de assessora na presidência da corte em 2009.