Figura do líder é lembrada em três museus em Xapuri A figura de Chico Mendes é "peça" de museu em Xapuri. Três instituições culturais foram abertas para mostrar a história do ambientalista, nascido em 1944 num seringal do município. O Museu do Xapury, dedicado ao ciclo da borracha, que ostenta uma estátua em tamanho natural dele, funciona no antigo prédio da prefeitura. A Casa Chico Mendes guarda móveis e livros. A toalha ensanguentada e os prêmios internacionais estão expostos na Fundação Chico Mendes. "Essas meninas que trabalham no museu dizem aos visitantes que a terra do Chico é uma lindeza. Que lindeza vocês estão vendo? Hoje, só tem briga e disputa de poder", diz o seringueiro aposentado Luiz Targino de Oliveira. / L.N.