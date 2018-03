FHC vê 'recalque' de quem cobra atendimento em hospital público

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso condenou ontem as manifestações de internautas nas redes sociais sugerindo que o ex-presidente Lula fizesse seu tratamento contra o câncer em hospitais públicos. Após palestra do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cezar Peluso, Fernando Henrique classificou os comentários na internet de "recalque".

"Acho que isso é uma espécie de recalque, eu não endosso isso", disse. "É um equívoco. Não tenho visto (as manifestações), mas acho um equívoco. Vida humana, saúde, não! Que é isso?"

Fernando Henrique afirmou também que a questão da saúde no País não deve ser relacionada ao tratamento específico feito por Lula neste momento. "O presidente será tratado (no Hospital Sírio-Libanês) como qualquer pessoa que pode ser atendida lá. Se todos pudessem ter o mesmo tratamento, seria o melhor. Mas não é o momento para isso (para polêmica)", afirmou.

Fernando Henrique lembrou os momentos em que ambos conviveram na campanha Diretas Já. "Tenho uma relação antiga com ele, me lembro de São Bernardo do Campo, quando eu ia para lá, estávamos começando aquelas lutas todas."

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Embora tenham divergências políticas, Fernando Henrique afirmou que este é um momento de solidariedade e que deseja que Lula se restabeleça prontamente. "Esse é o desejo de todos os brasileiros. A pessoa que tem a projeção e o grande número de feitos pelo Brasil deve receber a maior solidariedade, sobretudo neste momento de dificuldade", disse.