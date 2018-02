FHC rebate fala de Alberto Goldman

Em entrevista ao Estado, Goldman disse que o PT homenageia quadros condenados enquanto o PSDB não valoriza o ex-governador José Serra, que se movimenta por nova candidatura presidencial.

"O PSDB deu ao Serra todas as possibilidades da vida. Ele sempre foi muito considerado", afirmou Fernando Henrique.

FHC voltou a defender a aproximação de Aécio, Eduardo Campos (PSB) e Marina Silva, como já havia dito ao Estado.

Transposição. Na visita que fez anteontem a três Estados do Nordeste, o senador e presidente nacional do PSDB, Aécio Neves (MG), gravou imagens nos canteiros de obras da transposição do Rio São Francisco. As gravações foram feitas pela equipe do PSDB. "A transposição já era para ter sido concluída. É muita propaganda e pouca ação", criticou o mineiro durante passagem por Mauriti (CE). / RICARDO CHAPOLA e LAURIBERTO BRAGA