FHC manda recado a Alckmin e Kassab: 'É hora de vencer o PT'

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso chamou a atenção nesta quinta-feira, 25, dos candidatos à Prefeitura São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) e Gilberto Kassab (DEM), que travam batalha para chegar ao segundo turno com a petista Marta Suplicy. "Agora, é hora de pensar em vencer o PT", avisou. FHC, que participa no Grupo Estado do debate "O Futuro do Pré-Sal", defende que o governador José Serra (PSDB) se licencie do cargo para entrar de fato nesta campanha. Também participa do evento o senador Aloizio Mercadante (PT-SP). "É possível que Serra se licencie para entrar na campanha da Prefeitura. Não conversei com ele sobre isso ainda, provavelmente ele vai esperar (o segundo turno)", afirmou. Ele ponderou que ainda não conversou com Serra sobre isso. Na avaliação de FHC, ainda não está claro quem irá disputar o segundo turno contra Marta. Por esse motivo, o ex-presidente disse que vai guardar "energia" para essa etapa, quando ele acredita que PSDB e DEM deverão se unir contra o maior adversário das duas legendas neste pleito, o PT. FHC disse ainda que a licença de Serra deve ocorrer não apenas na possibilidade de o candidato tucano ir para o segundo turno mas também caso o atual prefeito e candidato à reeleição dispute essa etapa contra Marta. "O governo dele (Kassab) é uma continuidade do governo Serra", sustentou, num contraponto às pesadas críticas que estão sendo feitas por Alckmin. Fernando Henrique disse ser contra eventuais punições aos tucanos que estão na campanha de Kassab. Mercadante Mercadante disse que está muito otimista com o resultado dessas eleições. "Poucas vezes tivemos tanta aprovação e o governo tão presente nas cidades, em ações como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e os investimentos na saúde", declarou. Ele disse que somente disputará as eleições para o governo de São Paulo em 2010 caso seja escolhido e aclamado por todo seu partido.