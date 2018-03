FHC: 'Futuro da sigla é mais incerto do que do euro' "É mais fácil falar o futuro do euro do que o do PSDB!" Com essas palavras, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso referiu-se, durante uma breve visita à capital argentina. ontem, ao cenário que desponta para o partido dos tucanos. "A política é imprevisível", frisou o ex-presidente.