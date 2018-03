FHC e Lula receberam grupos e ouviram queixas Com apenas nove dias na Presidência da República, Lula já fazia seu primeiro encontro com índios. Em 9 de janeiro de 2003, representantes de sete etnias estiveram no Palácio do Planalto para pleitear que a vaga de presidente da Funai fosse ocupada por um índio. O grupo foi surpreendido quando o próprio presidente apareceu. Já o primeiro encontro de Fernando Henrique Cardoso com índios foi em março de 1997, na Rio+5. Na ocasião, o cacique xavante Aniceto Tsudzaware entregou uma carta a FHC em que reclamava da reestruturação da Funai e de decreto que possibilitava a contestação de reservas já demarcadas.