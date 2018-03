FHC diz que queria ter feito mais reformas O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) afirmou ontem se arrepender de não ter feito reformas que entrassem em vigor no médio prazo, entre elas, a reforma política. "Me arrependo hoje de não ter feito reformas para valerem em cinco anos, é mais fácil de aceitar. Não sei se essa pressa vai facilitar ou dificultar a reforma política. O fato de não dar tempo para 2014 (para vigorar nas próximas eleições) não deve ser impedimento de o Congresso discutir a sério", afirmou o tucano, que participou de reunião do Instituto Teotônio Vilela com a presença do senador Aécio Neves (MG), e de antigos colaboradores do governo tucano.