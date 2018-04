FHC demonstra confiança na vitória de Kassab A confiança na vitória do prefeito de São Paulo e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab, é tamanha que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso já relacionou os motivos que levaram o democrata ao suposto resultado. Após visita de cerca de 40 minutos de Kassab a Fernando Henrique, com direito a aceno da varanda do apartamento em Higienópolis, na zona oeste da cidade, os dois demonstraram confiança na vitória e ressaltaram a importância da aliança PSDB-DEM. "A retomada da aliança eleitoral foi muito importante para conseguirmos a vitória e termos a continuidade de um governo que por quatro anos vai fazer o que pode de melhor para a cidade de São Paulo", afirmou Kassab. Fernando Henrique foi ainda mais longe, após a fala do democrata. "Pelas palavras de Kassab se vê porque ele ganhou a eleição. É um homem simples, correto, direto e que tem sentimento de lealdade", disse. O ex-presidente reiterou o apoio do PSDB à eventual futura gestão do democrata e, olhando 2010, falou sobre o futuro. "Não é só o DEM. É o bem do Brasil", disse Fernando Henrique. "Queremos um Brasil progredindo. O Brasil está em uma crise econômica grave. É preciso preparar um futuro mais tranqüilo para o País, com menos demagogia e retórica e mais competência." Da residência do ex-presidente Kassab seguiu para uma padaria na região central, tomou água de coco e conversou com eleitores. Em seguida foi até o colégio Liceu Pasteur, na Vila Marina, onde estudou quando criança. Da escola seguirá para a casa de seu pai, vai almoçar com a família e esperar a apuração.