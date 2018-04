Fetter Júnior (PP) é eleito prefeito de Pelotas

O candidato Fetter Júnior, do PP, venceu neste domingo, 26, a disputa pela Prefeitura de Pelotas (RS). Com 56,72% dos votos válidos, ele derrotou Fernando Marroni, do PT, que conquistou 43,28%. Veja também: Confira como foi a cobertura no blog tempo real Geografia do voto: desempenho dos partidos no País Cobertura completa das eleições 2008 Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Acompanhe a apuração em tempo real Tire suas dúvidas sobre as eleições O pleito em Pelotas foi um dos mais disputados no Rio Grande do Sul. Foram nove candidatos a prefeito e 194 tentaram as 15 vagas destinadas à Câmara Municipal. Marroni fechou o primeiro turno com 65.109 votos (33,71%) enquanto Fetter obteve 64.444 votos (33,36%). A diferença foi de apenas 665 votos. Ex-prefeito do município (2001-2004), Marroni, de 53 anos, contou com apoios importantes na disputa, como o da ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Fetter Júnior foi atrás do apoio de Matteo Chiarelli (DEM), o 3.º colocado no primeiro turno. A forte disputa em Pelotas não é de hoje. Quando Marroni se elegeu prefeito venceu a mulher do candidato do PP, Leila Fetter. Em 2004, foi a vez do petista perder a eleição para a chapa liderada pelo então candidato Bernardo de Souza (PMDB), da qual Fetter Junior era o vice. Em razão de uma doença do peemedebista, o progressista acabou assumindo a prefeitura e agora busca a reeleição. (Augusto Santos, da Agência Estado, e Elder Ogliari, de O Estado de S. Paulo)