Festa dos 33 anos faz sigla cancelar encontro em SP A grande festa de aniversário dos 33 anos do partido e 10 anos de chegada ao poder que a direção nacional do PT programou para o dia 20, no Anhembi, levou ao cancelamento do encontro nacional dos prefeitos petistas, programado para o dia 28. Da festa vão participar a presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e todos os ministros, governadores e prefeitos das principais cidades.