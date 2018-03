Fernando Henrique critica falta de estratégia no País O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) disse ontem que "o que falta ao Brasil no momento é estratégia, a capacidade de inventar o futuro". O tucano falou, na noite, para uma plateia lotada, na Sala São Paulo, sobre Os desafios do Brasil na Nova Ordem Global, na série Fronteiras do Pensamento. "Quando as coisas vão bem a sociedade perde o hábito de se preocupar com o futuro. E isso aconteceu entre nós."