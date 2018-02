Feldman isenta Marina de responsabilidade sobre uso de jato que matou Campos

SÃO PAULO - O coordenador da campanha presidencial de Marina Silva, Walter Feldman, afirmou nesta quarta-feira, 27, que o grupo da Rede Sustentabilidade acompanha com "muita atenção" as investigações em relação ao jatinho que era usado por Eduardo Campos, mas que tem confiança no PSB e no candidato que morreu no acidente aéreo. "Acreditamos absolutamente na dignidade e na correção do querido Eduardo Campos", disse há pouco em entrevista ao Broadcast Ao Vivo.

Para Feldman, as investigações da Polícia Federal sobre o caso devem prosseguir sem precipitação. "Neste momento, com muito cuidado, muita atenção, não devemos extrapolar nem a denúncia nem a aceleração das respostas, porque elas são fundamentais e esperamos que o PSB vá apresentá-las todas."

Questionado sobre como era o acompanhamento, pela Rede, do uso da aeronave antes do acidente que vitimou Campos, Feldman isentou Marina e as pessoas que compõem o projeto de partido de responsabilidade sobre a gestão dos recursos de campanha até então.

"Todo comando era feito pelo PSB, pelo comitê financeiro, no qual não havia uma presença efetiva por parte da Rede", afirmou, justificando que o grupo tinha clareza e "humildade" do então papel de vice na chapa.

Feldman disse ainda considerar natural que haja uma demora nas respostas providas pelo PSB em uma situação como essa. "Às vezes não é possível ter respostas imediatas, até porque é provável que muita informação tenha ficado nos destroços daquele avião", disse Feldman.