Feldman culpa 'aloprados' por denúncia O deputado Walter Feldman (PSB-SP), citado no relatório do ex-diretor da Siemens Everton Rheinheimer, disse ontem que a denúncia contra ele é "coisa de aloprado". "O PT tem tradição nisso", afirmou, em referência ao escândalo eleitoral de 2006, quando integrantes do partido foram presos pela Polícia Federal ao tentar comprar um dossiê contra o então candidato tucano ao governo de São Paulo, José Serra.