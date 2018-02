FBB alega usar critério técnico em convênios A Fundação Banco do Brasil (FBB) informou, por meio da assessoria, que não há critério político na escolha das entidades beneficiadas com recursos para investimentos em projetos sociais. A entidade citou ter convênios com prefeituras de 19 partidos, entre as quais 30 governadas por petistas - o maior número -, seguidas por PMDB (24), PDT (23) e PSDB (22).