Fazenda no Pontal é ocupada pela 19ª vez Pelo menos 150 integrantes do Movimento dos Sem Terra (MST) invadiram ontem a Fazenda São Domingos, em Sandovalina, no Pontal do Paranapanema, extremo oeste paulista. O grupo cortou a cerca e, segundo a Polícia Militar, destruiu uma plantação de milho para instalar os barracos. É a 7.ª fazenda ocupada por movimentos de luta pela terra no interior de São Paulo desde domingo. Na São Domingos, esta é a 19.ª invasão. O MST alega que a área já foi desapropriada para a reforma agrária. O proprietário disse que entrou com ação de reintegração de posse.