Fazenda decide investigar ex-chefe da Casa da Moeda

Denucci foi demitido no sábado, por suspeita de receber propina de fornecedores e lavagem de dinheiro. O ex-presidente da Casa da Moeda acusou o PTB de fazer campanha difamatória para que deixasse o cargo. Indicado pelo partido, ele perdeu apoio político em 2010.

Reportagem do Estado revelou que a Polícia Federal investiga movimentações financeiras milionárias do ex-presidente da instituição. Outra reportagem, do jornal Folha de S.Paulo, diz que o ministro manteve Denucci no cargo mesmo após ser alertado oficialmente de que ele era investigado pela Receita e pela PF.

Ontem, o presidente do PTB, ex-deputado Roberto Jefferson, disse que Mantega é o verdadeiro "pai" da indicação de Denucci e que deveria ir ao Congresso explicar as condições que o levaram a "chancelar" a escolha.