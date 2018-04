'Faxina' faz Dilma repetir prestígio de Lula no exterior

Um perfil elogioso da presidente Dilma Rousseff na revista americana The New Yorker confirmou, na semana passada, o que já estava claro para o mundo político: ela está conseguindo, também fora do País, tornar-se uma figura de sucesso - como havia conseguido, antes dela, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E se este sobreviveu, por força de seu carisma, a episódios como os do mensalão, dos aloprados e a infindáveis alianças clientelistas, ela se vale da imagem de racionalidade. É aplaudida por demitir ministros que, afinal, ela própria escolheu.

"A imagem que ela passa lá fora é de uma dona de casa pondo ordem nas coisas", resume o cientista político Amaury de Souza, diretor da MCM Consultores. Ao que outro estudioso, Humberto Dantas, acrescenta: "É também o que percebe o público interno: que ela está, enfrentando os problemas e demitindo os ministros acusados".

Para a maioria do eleitorado, é o que basta, lembra Dantas, sociólogo e professor do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper). "Grande parte dos cidadãos tem uma visão simplista do quadro político. O ministro é tirado, o problema está resolvido." Não vem ao caso, para esses brasileiros, questionar o modelo de governo ou o sentido das alianças formadas. E a própria imprensa "reforça a ideia de que Dilma herdou um ministério podre".

Mas são diferentes, adverte Dantas, os caminhos do sucesso de Lula e Dilma. "Ele não era afetado por críticas porque tinha enorme carisma. Ela, que não o tem, vale-se da força da racionalidade. Uma racionalidade de quem vai vendo os erros e consertando." Encaixa com a percepção externa. Para a New Yorker, a presidente "tem-se mostrado muito mais intolerante com a corrupção do que presidentes do passado". No mesmo tom, a Newsweek a brindou, na semana em que ela estreou na Assembleia Geral da ONU, com um perfil e um conselho na capa: "Não mexam com Dilma".

Cobranças. Não que a imprensa estrangeira não faça cobranças - mas elas , até o momento, são breves e cautelosas. O jornal The Financial Times, por exemplo, completou um elogio ao sucesso econômico do Brasil, em agosto, afirmando que a presidente "precisa declarar guerra à excessiva burocracia que alimenta a corrupção". E a Economist sugeriu, há dez dias, que Dilma "poderia dar-se o luxo de ser mais radical" na sua faxina.

Um raro momento de atrito ocorreu em agosto, quando a mesma Economist opinou que os escândalos estavam "criando fissuras em sua precária coalizão". Dilma não esperou para dar o troco. Já no dia seguinte considerou "um ótimo sinal" as revistas estrangeiras se mostrarem preocupadas com o Brasil.

Pragmatismo. São variadas as explicações para o êxito da presidente em pairar acima dos malfeitos ministeriais, sem ser por eles arrastada. "O grande motivo para a imagem de corrupção não pegar nela é, como sempre, a economia", resume o sociólogo Rudá Ricci, diretor do Instituto Cultiva e professor da PUC de Minas Gerais.

A população é pragmática, diz ele. Não vai criticar um governo "que lhe garante os atuais níveis de emprego e ascensão social". É um fenômeno que se repete ao longo da história: "Em todos os países onde ocorreram esses períodos de ascensão e inclusão social, a população se tornou conservadora e pragmática".

Mas consolida o cenário favorável à presidente, segundo Ricci, o fato de que para muitos brasileiros a corrupção em altos escalões é parte da paisagem. Ele menciona, a propósito, uma pesquisa do Ibope, cerca de um ano atrás, segundo a qual 65% da população convive pacificamente com irregularidades na vida pública. "Na pesquisa, 75% revelaram que, se estivessem no governo, admitiriam cometer algum tipo de ato ilícito", diz Ricci.

Amaury de Souza acrescenta, às virtudes presidenciais, a força da propaganda oficial. "No Brasil de hoje é fácil passar à opinião pública a ideia de que a governante não está envolvida, que ela é vítima, e não cúmplice. Não é à toa que o Planalto gasta uma fortuna em comunicação, ou que fatos graves sejam chamados apenas de malfeitos." De acordo com ele, "um malfeito se corrige demitindo o ministro, sem se questionar o modelo nem processar o demitido".

Mas Rudá Ricci entende que as atuais vantagens da presidente podem ter prazo de validade - e cita, para tanto, a própria New Yorker. É que ela ouviu também, na reportagem, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que se mostrou compreensivo com as dificuldades da presidente para levar adiante a "faxina". "Não sei se ela sabe o quanto é difícil fazer essa limpeza", comentou FHC. "Lula aconselhou-a a não ir tão rápido. Na verdade, talvez ele tenha razão."

"O que FHC disse é que há uma ruptura entre a voz das ruas, que lhe garante popularidade, e os acordos políticos, que garantem governabilidade", pondera o sociólogo mineiro. Sua avaliação é que, não tendo o poder de Lula para controlar as forças políticas, nem um interlocutor de peso - pois tanto Ideli Salvatti quanto o secretário-geral Gilberto Carvalho são estranhos a tal papel - Dilma pode enfrentar sérios obstáculos num quadro econômico futuro não tão calmo quanto o de agora. Um dos cenários possíveis, para ele: "No limite, ela pode manter a popularidade mas resvalar para o terreno da desinstitucionalização".