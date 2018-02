Família mandava em Verona A família de Henrique Pizzolato é antiga no norte da Itália, onde surgiu na região do Vêneto. Os primeiros registros com esse sobrenome, de 1371, referem-se a Giovanni Pizzolato, magistrado nos vilarejos de Incaffi e Cavaion. Este primeiro Pizzolato trabalhou para o condottiero (caudilho) Cangrande II della Scala.