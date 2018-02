Família Donadon ainda ocupa local cedido pela Câmara Apesar de ter se livrado da cassação do mandato, na quarta-feira passada, o deputado Natan Donadon (sem partido-RO) não tem mais direito ao imóvel funcional onde vivia antes de ser preso. Entretanto, mesmo com o fim da permissão para uso da residência, a família de Donadon permanece no local.