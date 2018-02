Família autoriza exumação do corpo de João Goulart A família do ex-presidente João Goulart, morto em 1976, autorizou a exumação do corpo, sepultado no cemitério de São Borja (RS). Ontem, ao participar da audiência pública promovida pelas Comissões Nacional e Estadual da Verdade, na capital gaúcha, o neto de Jango, Christopher Goulart, afirmou que a família concorda com os exames dos restos mortais, desde que existam recursos científicos para de fato se chegar a uma conclusão sobre o caso.