'Faltou povo, gente, emprego, miséria', critica Lindbergh

O tucano ironizou o petista por lançar seu nome à sucessão da presidente Dilma Rousseff com tanta antecedência. "Em primeiro lugar, agradeço a gentileza do seu lançamento de minha candidatura à Presidência da República. Mas ela não está em pauta ainda", alfinetou Aécio.

Ao replicar a fala do senador mineiro, Lindbergh disse que "em mais de meia hora de discurso" ele não abordou os "mais de 40 milhões de brasileiros que entraram na classe média". "Em relação à miséria, vamos conseguir chegar perto da erradicação da miséria do nosso País. Vossa Excelência também não falou de emprego", criticou o petista.

O senador Cassio Cunha Lima (PSDB-PB) saiu em defesa de Aécio. "Não ouviu o discurso do senador Aécio que falou de seca. E seca é povo, é gente brasileira que sofre hoje no Nordeste com a omissão absoluta do governo federal", afirmou Cunha Lima. "Vossa Excelência faz um discurso de um grande líder político", reforçou o líder do PSDB no Senado, Aloysio Nunes Ferreira (SP).

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), impediu que o debate se prolongasse sob a alegação de que a sessão de votação tinha de ser aberta. / E. L. e R. B.