Falta engajamento ao PT, diz Valente durante sabatina

O candidato do PSOL Ivan Valente afirmou nesta segunda-feira, 8, no último dia da série de sabatinas promovida pelo Grupo Estado com os candidatos que concorrem à Prefeitura de São Paulo, que o PT não conta mais com engajamento partidário. E criticou a campanha da adversária do PT, Marta Suplicy, dizendo que ela tem de contratar militantes para atuar neste pleito. "Não é à toa que a Marta contrata visitadores pagos, cadê os militantes?", provocou. O vídeo da sabatina pode ser visto na TV Estadão (clique aqui). O candidato do PSOL criticou também os ganhos que os bancos estão registrando no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para Valente, o momento é de pragmatismo e citou "o assistencialismo básico" que o governo Lula tem dado aos bancos, em razão dos lucros que o setor vem registrando.